– Kiedy w styczniu ogłosiliśmy, że bierzemy na siebie koszt testu przed powrotem z Egiptu do Polski, sprzedaż znowu odżyła. Pokrywamy też transport z hoteli do akredytowanej placówki na badanie – wyjaśnia Magda Plutecka z Sun&Fun Holidays. Biuro finansuje też test w kierunku COVID-19 po przylocie na lotnisku w Egipcie oraz wynegocjowało niższą opłatę dla tych, którzy chcą go zrobić jeszcze w Polsce. Wynosi ona 379 zł, wobec niemal 500 zł, gdy robi się go na własną rękę.