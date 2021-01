Zmiana ta pozwoli na zwiększenie możliwości wykorzystania bonów przez jego posiadaczy, czyli polskie rodziny (przypomnijmy: dokument elektroniczny uprawniający do kwoty 500 zł przysługuje na każde dziecko, wprowadzono go w połowie ub.r., aby wesprzeć branżę turystyczną w czasach COVID-19, będzie można go realizować do końca marca 2022 r.). – Po zmianie bony będą mogły służyć również m.in. do opłacania pakietów usług, np po zniesieniu obostrzeń będzie można łączyć usługę transportu z biletami wstępu na basen, do parków rozrywki , i innych obiektów albo z usługami przewodników. Będzie można za ich pomocą również realizować wycieczki szkolne, które często są jednodniowe, np. łącząc usługę transportu z biletami wstępu do muzeum – wyjaśnia Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Podstawowy warunek: pakiety muszą być oferowane przez legalnie działającego organizatora turystyki lub organizację pożytku publicznego.