Na razie wygląda na to, że będzie można gościć przedstawicieli służb mundurowych, medycznych i robotników. Przekwalifikowanie się na jedną z tych grup nie jest jednak rozwiązaniem, bo wymaga czasu. Konieczna jest zmiana kodu PKD oraz rejestracja w urzędzie, na co potrzeba ok. 30 dni. Dlatego zdaniem branży 2021 r. będzie rokiem likwidacji wielu biznesów. Już teraz do hotelarzy zgłaszają się inwestorzy, by wykupić ich obiekt i zamienić go na dom pomocy społecznej czy seniora.