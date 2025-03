Kobiety rzadziej powodują wypadki drogowe i rzadziej przekraczają prędkość. Eksperci Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) podkreślają, że statystyki wyraźnie wskazują na różnice w stylu jazdy między płciami. Czy stereotyp o ostrożnych kierujących kobietach jest prawdą.

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do tysięcy wypadków, a ich przyczyny są różne – od nadmiernej prędkości po nieprzestrzeganie przepisów. W kontekście płci kierowców badania jednoznacznie wskazują, że to mężczyźni częściej są sprawcami niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Statystyki nie kłamią: kobiety są bezpieczniejszymi kierowcami

Według danych Policji, w 2024 roku kobiety kierujące samochodami osobowymi spowodowały 27,9% wypadków drogowych, podczas gdy mężczyźni byli sprawcami aż 69,8% takich zdarzeń. Co więcej:

Mężczyźni są odpowiedzialni za śmierć na drodze osiem razy częściej niż kobiety.

Ryzyko uczestniczenia w wypadku na każdy kilometr przejechanej drogi jest dla kobiet 2 do 4 razy niższe niż dla mężczyzn.

W 2016 roku kobiety odpowiadały za co czwarty wypadek w Polsce, dziś ten odsetek jest jeszcze niższy.

Eksperci zauważają, że kobiety, choć czasem mniej pewne swoich umiejętności, przestrzegają przepisów i nie podejmują zbędnego ryzyka. Maria Dąbrowska-Loranc z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS podkreśla, że panie stanowią ponad 40% posiadaczy prawa jazdy kategorii B, a mimo to ich udział w wypadkach jest znacząco niższy niż w przypadku mężczyzn.

Mity kontra rzeczywistość: kobiety jeżdżą ostrożniej

Stereotypy dotyczące kobiet za kierownicą są nadal żywe, jednak badania ITS pokazują, że nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Analizy jednoznacznie wskazują, że panie:

Przestrzegają przepisów częściej niż mężczyźni.

Rzadziej przekraczają prędkość i nie podejmują brawurowych manewrów.

Są bardziej kulturalne i uprzejme na drodze.

Znacznie rzadziej wykazują agresję w ruchu drogowym.

Jednak eksperci zauważają pewną niepokojącą tendencję – coraz więcej młodych kobiet przejmuje tzw. „męski styl” jazdy, czyli szybszą i bardziej ryzykowną jazdę.

Agresja na drodze: mężczyźni częściej wpadają w "furię drogową"

Jednym z kluczowych wniosków badań ITS jest to, że agresja na drodze to głównie domena mężczyzn. W badaniu przeprowadzonym w 2024 roku wzięło udział 341 kierowców – 164 kobiety i 175 mężczyzn (dwie osoby zadeklarowały płeć jako „inna”). Wyniki wskazują, że:

Mężczyźni częściej uczestniczyli w kolizjach i byli sprawcami wykroczeń.

Wykazywali wyższy poziom agresji na drodze, szczególnie w postaci tzw. „furii drogowej”.

Znacznie częściej byli karani za przekroczenia prędkości.

Dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog transportu i autorka badań, podkreśla, że tendencja do ryzykownych zachowań na drodze jest u mężczyzn wyraźnie większa niż u kobiet.

Ostrożność kobiet poprawia bezpieczeństwo na drogach

Eksperci z ITS nie mają wątpliwości – kobiety jeżdżą bezpieczniej niż mężczyźni. Dzięki ostrożności, przestrzeganiu przepisów i unikaniu agresywnych zachowań przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Chociaż wciąż istnieją stereotypy na temat ich stylu jazdy, to twarde dane pokazują, że to właśnie panie prowadzą bardziej odpowiedzialnie.

Czy przyszłość ruchu drogowego zależy od kobiet? Być może większa liczba ostrożnych kierowców wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.