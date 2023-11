"To rozwiązanie ma być ekologiczne, więc należy taką strefę wprowadzić w mniejszym zakresie. Jak ktoś sobie kupi dzisiaj samochód z silnikiem V8 za milion złotych, który emituje bardzo dużo gazów cieplarnianych czyli nie jest ekologiczny, to on wjedzie do tej strefy. Nie zgadzam się na tego rodzaju postulaty przedstawione przez prezydenta Trzaskowskiego. Uważam, że wykluczają dużo osób i są niesprawiedliwe" - podkreślił Bocheński.