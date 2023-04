Minister Dworczyk do wpisu na Twitterze informującego o wspólnym wczorajszym przejeździe polskiego ministra i wicepremiera Ukrainy poinformował we wpisie na Twitterze. Jak dodał "strona ukraińska odbuduje wkrótce tor do Lwowa".

W środę w Warszawie przebywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który m.in. rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Natomiast wicepremier Kubrakov i minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisali memorandum o współpracy między Polską a Ukrainą w zakresie odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ tgo/