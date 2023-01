Jak tłumaczą inspektorzy, dane o prędkości zarejestrowanej przez tachograf są podstawą do nałożenia grzywny jedynie wówczas, gdy dotyczą ostatnich minut przed zatrzymaniem pojazdu do kontroli. A więc gdy nie ma wątpliwości co do drogi, jaką się poruszał, i obowiązującego tam ograniczenia prędkości. Podobna praktyka jest stosowana np. w Czechach. Jeśli policja lub inspekcja transportu drogowego zatrzymuje do kontroli ciężarówkę na drodze z ograniczeniem do 50 km/h, a dane z tachografu pokazują, że pojazd zmniejszał prędkość np. z 80 km/h, to jest to dowód na przekroczenie prędkości.