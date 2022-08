Aby zapewnić słuszny charakter odszkodowania przewidziano dodatkowo dwa zabezpieczenia dla osób wywłaszczanych. Po pierwsze, przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż pokryte odszkodowaniem. Będzie mógł z niego skorzystać np. przedsiębiorca , dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody, których kwota bonusu nie pokryje. Po drugie, jeżeli wysokość odszkodowania za nieruchomość zamieszkałą będzie niższa niż ustalone ustawowo wskaźniki, przysługiwać będzie zwiększenie odszkodowania do poziomu pozwalającego na odtworzenie sytuacji mieszkaniowej. Czasem może to być nawet 100% zwiększenia wysokości odszkodowania, zależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

– To prawo trzeba natychmiast zmienić. Prawo powinno być dobre dla zwykłych ludzi, a nie dla ludzi i tak już życiowo uprzywilejowanych. Teraz osoby mające dostęp do informacji o inwestycjach mogą wykupywać grunty po cenie rynkowej, by później odsprzedać je drożej państwu. Przy zastosowaniu zasady korzyści posiadacz terenów rolnych o powierzchni 100 hektarów, których wartość rynkowa wynosi 7 mln zł, mógłby otrzymać od Skarbu Państwa aż 100 mln zł. To się nazywa trwonienie państwowych pieniędzy i nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością społeczną – mówi dla Super Ekspressu prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.