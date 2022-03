- Port planowany jest jako lotnisko cywilne, ale jest oczywiste, że przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, co jest istotne także w kontekście obecnej, dramatycznej sytuacji za naszą wschodnią granicą - mówi Konrad Majszyk, rzecznik CPK . Dodaje, że w razie konfliktu zbrojnego lotniska, także te cywilne, są używane do przerzutu wojska, sprzętu czy pomocy humanitarnej. Wykorzystują je siły wspierające i szybkiego reagowania. Wiceminister Horała zapytany w tym kontekście w radiowej Jedynce o możliwość przyspieszenia inwestycji odparł, że nie da się jej skończyć wcześniej niż w 2027 r.