Od 2 lutego przewoźnicy mają zacząć stosować nowe zasady wynagradzania w transporcie międzynarodowym. Jeśli kierowca wykonuje przewóz objęty przepisami o delegowaniu, to przewoźnik musi zapewnić mu co najmniej takie same warunki zatrudnienia, jakie dla tego zawodu obowiązują w państwach, w których wykonuje on pracę