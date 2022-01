– Fundusz autobusowy przynosi już realne efekty. Zniknęła wymówka dla samorządowców, którzy powtarzali, że nie uruchamiają przewozów, bo nie mają na to pieniędzy. Jeśli określone samorządy widzą, że sąsiedni włodarz zorganizował komunikację, to sami próbują iść w jego ślady. Tu istotną rolę gra także presja ze strony mieszkańców – mówi Piotr Rachwalski. Ocenia, że rządowa dotacja do przejazdu przez autobus jednego kilometra wynosząca 3 zł powinna wystarczyć do pokrycia deficytu (do tego 10 proc., czyli 30 gr musi dopłacić samorząd). Szacuje się, że średnio za jeden wozokilometr trzeba zapłacić ok. 5 zł. – Reszta powinna być pokryta z wpływów z biletów. Wciąż jest jednak wiele samorządów, które nie chcą podejmować się uruchomienia przewozów. Dotyczy to głównie tych włodarzy, którzy nigdy tym się nie zajmowali albo nie mają odpowiednich kadr, które na tym by się znały – zaznacza.