Szefowie lotnisk poza Warszawą uznali zatem, że najbardziej sprawiedliwy będzie powrót do jednej stawki nawigacyjnej dla wszystkich miast w Polsce, co funkcjonowało do 2017 r. W takim scenariuszu opłaty nawigacyjne w portach regionalnych nie musiałyby wzrastać, a operujący stamtąd przewoźnicy nie musieliby podnosić cen biletów. Nie byłoby też ryzyka, że przez wzrost opłat przewoźnicy będą kasować połączenia. Zwolennicy ujednolicenia opłat argumentują, że w większości krajów UE obowiązują takie same stawki na terenie całego kraju. Niektórzy porównują tę sytuację do komunikacji miejskiej. Na peryferyjnych liniach autobusowych, gdzie jeździ mało pasażerów i koszty obsługi są wysokie, ceny biletów są przecież takie same jak na głównych liniach przez centrum, gdzie w pojazdach panuje ścisk.