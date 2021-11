Wiceszef resortu klimatu i środowiska na poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował o inauguracji programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przewiduje wsparcie finansowe dla rozwoju infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych i tankowania wodorem.

"Mamy już program wsparcia do zakupu samochodów elektrycznych, zakupu transportu publicznego. Teraz pojawia się trzeci element tej układanki, czyli infrastruktura do ładowania i rozwój sieci" - powiedział Guibourgé-Czetwertyński.

Wiceminister poinformował, że w ramach nowego programu planowane jest wydanie blisko 2 mld zł. "Przewidujemy, że dzięki temu będzie w stanie postawić 17 tys. punktów ładowania, czyli 10 razy więcej niż mamy obecnie w Polsce" - podkreślił.

Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski dodał, że nowy program dopina "kaskadę programów, które koncept elektromobilności czynią już absolutnie realnym". "Jest to bardzo spójny koncept, to kamień milowy dojścia do transportu elektromobilnego i pełnej zeroemisyjności sytemu elektroenergetycznego" - zaznaczył.

Wiceszef NFOŚiGW Artur Lorkowski przedstawiając szczegóły nowego programu wyjaśnił, że 870 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie operatorów stacji ładowania prądem samochodów elektrycznych; 100 mln zł przeznaczonych zostanie na budowę do 20 stacji tankowania wodorem. Dodał, że 1 mld zł trafi do Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na budowę 4 tys. km linii energetycznych i 800 transformatorów, które mają pozwolić doprowadzić prąd do stacji ładowania.

Dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Maciej Mazur powiedział, że branża na ten moment czekała od 2018 roku, kiedy pojawiły się pierwsze deklaracje związane z funduszem niskoemisyjnego transportu. "Ten program jest krytyczny dla celów związanych z dekarbonizacją sektora transportu w Polsce (...). Potrzeby polskiego rynku są ogromne. Obecnie mamy ok. 3,3 tys. ogólnodostępnych punktów ładownia, a zgodnie z szacunkami w perspektywie 2025 r. nasze potrzeby przekroczą 40 tys. punktów ładowania. Skala wyzwań jest duża i musimy wiele takich programów uruchomić" - podsumował.

Nowy program kładzie nacisk na budowę infrastruktury do szybkiego i ultraszybkiego lądowania samochodów elektrycznych - wskazał prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności Krzysztof Burda. Dodał, że budowa infrastruktury stworzy warunki do tego, by użytkownicy pojazdów spalinowych przesiedli się na elektryki.

Z informacji Narodowego Funduszu wynika, że nabór w programie "Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru" ruszy 7 stycznia 2022 roku. Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych oraz przemysłu i usług, zwłaszcza w sektorach działających na rzecz elektromobilności, takich jak produkcja ładowarek, wytwarzanie wodoru, IT itd.

Wyjaśniono, że program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć polegających na: utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł), budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł), budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł), a także budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł). Łącznie w ramach realizacji programu planuje się stworzenie lub przebudowanie 17 tys. 760 różnego typu punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz 20 stacji tankowania wodoru - poinformowano.

NFOŚiGW dodał, że pierwsze trzy nabory w programie ruszyły 29 listopada. Wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów będzie można składać od 7 stycznia do 31 marca 2022 r., ale nie dłużej niż do wyczerpania alokacji.