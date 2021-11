– Jestem przerażony. Wspólnie z miastem mamy ogromny problem. Od października PGNiG podwyższyło nam cenę za gaz aż o 147 proc. – mówi Łukasz Dziągwa, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Przemyślu. Dodaje, że dla niego tak duża podwyżka jest niezrozumiała, bo to paliwo jest wydobywane na miejscu. – Przemyśl leży na złożach gazu. Przed laty był to zresztą główny powód, by w części postawić na pojazdy gazowe i stworzyć niezbędną infrastrukturę. Po nas takie autobusy zaczęto kupować w Rzeszowie, Tychach czy w Gdyni – dodaje. Teraz MZK Przemyśl we flocie liczącej 40 autobusów ma siedem gazowców i od dłuższego czasu szykuje przetarg na cztery kolejne. Zakładano, że niebawem jedna trzecia pojazdów będzie zasilana tym paliwem. Prezes Dziągwa dodaje, że w sytuacji, gdy paliwo pochodzi z lokalnych zasobów, nie może przyjąć argumentacji PGNiG, według której nowe stawki wynikają z cen na światowych giełdach i ograniczeniu dostaw z Rosji.