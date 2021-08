W ostatnich latach dzięki zbudowaniu tras ekspresowych transport drogowy stał się znacznie atrakcyjniejszy m.in. z Warszawy do Lublina czy z Warszawy do Białegostoku. Wprawdzie na obu trasach tory wyremontowano już na przeważającej długości, to na zakończenie prac trzeba jeszcze poczekać kilka lat. Linia do Lublina ma być w pełni zmodernizowana w 2025 r. a do Białegostoku w 2023 r. Przynajmniej do końca 2022 r. potrwa też przebudowa torów ze stolicy do Poznania.