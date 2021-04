Jeżeli chodzi o ograniczenie lotów krajowych, to w tej chwili nie ma takich działań na agendzie prac rządowych - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Jeśli chodzi o wspieranie transportu niskoemisyjnego, to w ramach KPO, środków unijnych i krajowych, takie programy będą wspierane - dodał.

Müller pytany był na wtorkowej konferencji prasowej w kontekście uchwalonego przez Francuzów rozwiązania, które zakazuje lokalnych lotów, jeśli istnieje połączenie kolejowe, które dowiezie pasażerów w 2,5 godziny, co ma wzmocnić kolej i ograniczyć emisje zanieczyszczeń, czy polski rząd będzie podejmował podobne działania. "Takich działań w chwili obecnej nie ma na agendzie prac rządowych, jeżeli chodzi o ograniczenia lotów krajowych" - odpowiedział rzecznik rządu. Natomiast - jak dodał - "jeżeli chodzi o wspieranie transportu niskoemisyjnego czy zeroemisyjnego, oczywiście w ramach Krajowego Planu Odbudowy, środków unijnych i środków budżetowych, klasycznych środków budżetowych krajowych, również takie programy będą wspierane" - podkreślił Müller.