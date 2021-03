Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Rząd chce zwiększyć przepustowość i ograniczyć zatory na państwowych autostradach płatnych. Chodzi o przejazd odcinkami Konin-Stryków (autostrada A2) i Wrocław-Sośnica (autostrada A4). Na odcinkach tych wprowadzona zostanie nowa metoda poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, czyli przejazd typu „free-flow. Nowoczesny i efektywny pobór opłaty umożliwi likwidację bramek i szlabanów na autostradach oraz poprawi komfort kierowców.

W obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie na Miejscu Poboru Opłat (MPO) i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady. Powoduje to powstawanie zatorów w okresach zwiększonego ruchu.

Nowe rozwiązanie pozwoli zmniejszyć koszty poboru opłaty za przejazd autostradą. Dzięki temu nie trzeba będzie przeznaczać środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury Manualnego Systemu Poboru Opłat – bramek autostradowych i ich wyposażenia.

Najważniejsze rozwiązania

· Nowy sposób poboru opłaty za przejazd autostradą będzie działać w ramach Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej – e-TOLL.· Kierowcy korzystający z płatnych autostrad będą mieli dwie możliwości zapłacenia za przejazd autostradą: ü zakup elektronicznego biletu autostradowego – e-biletu, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady, wskazanym przez kierowcę. Do takiego zakupu nie będzie wymagana instalacja żadnego urządzenia, ani przekazywanie danych geolokalizacyjnych. ü na podstawie przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Takie rozliczenie opłaty odbywać się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych i wygodnych metod płatności – kierowca będzie musiał jedynie zarejestrować się w systemie oraz zainstalować i uruchomić stosowne urządzenie: OBU (On Board Unit), ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny) lub bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL. · Zakup e-biletu będzie możliwy zarówno online, jak i w formie wydrukowanego biletu na stacji paliw czy w kiosku. Umożliwi to korzystanie z systemu także przez kierowców, którzy nie stosują rozwiązań cyfrowych. · Sprzedaż biletów autostradowych będą mogli prowadzić przedsiębiorcy na podstawie umowy zawartej z Szefem KAS. Pozwoli to na interoperacyjność z odcinkami koncesyjnymi, które już obecnie umożliwiają wniesienie opłaty z wykorzystaniem videotollingu i aplikacji integratorów płatności. · Ponadto, przewidziano możliwość likwidacji bramek i zmiany sposobu poboru opłat również na odcinkach koncesyjnych – na wniosek koncesjonariuszy, po zmianie umowy koncesyjnej. · Przewidziano także rozwiązania związane z utrzymaniem szczelności systemu poboru opłat. Kontrolę będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz uzupełniająco: funkcjonariusze Policji i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Likwidacja bramek i możliwość zakupu biletów autostradowych nastąpi od 1 grudnia 2021 r. Natomiast możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich, z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, zostanie – jako opcja – wprowadzona w momencie uruchomienia systemu e-TOLL.