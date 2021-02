"To przełomowy moment dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podpisanie współpracy z koreańskim lotniskiem Incheon wprowadza projekt CPK w zupełnie nowy etap realizacji. Od dzisiaj jedna z największych inwestycji w historii Polski zyskuje wyjątkowego partnera. Polsko-koreańska współpraca stwarza niezwykle obiecujące możliwości. Oznacza połączenie wiedzy i ambicji, doświadczenia i potencjału. To także krok w stronę tak bardzo przez wszystkich wyczekiwanego odbicia gospodarczego. Otwieramy zupełnie nowy rozdział w historii polskiej modernizacji" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Porozumienie o współpracy między Polską a Koreą Południową podpisali dziś przedstawiciele rządów obu krajów. Równocześnie złożono podpisy pod umową między CPK i lotniskiem Incheon. Południowokoreańscy eksperci przygotowali już pierwsze rozwiązania dla CPK, czerpiąc z doświadczeń hubu pod Seulem.

Przedmiotem porozumienia międzyrządowego jest przede wszystkim identyfikacja przez oba kraje obszarów do współpracy gospodarczej w takich komponentach CPK, jak lotnictwo, kolejnictwo, zagospodarowanie przestrzenne oraz strategia i rozwój, który obejmuje swoim zasięgiem biznesowe otoczenie lotniska. Polska i Korea zadeklarowały współpracę nie tylko w ramach transferu wiedzy podczas planowania i projektowania CPK, ale też na poziomie międzyrządowym: inwestycyjnym i gospodarczym. Podpisany dokument jest też istotnym krokiem w kierunku partnerstwa strategicznego z Koreą Południową przy budowie CPK, podano w komunikacie.

Jednocześnie miało miejsce uroczyste złożenie podpisów pod kontraktem dotyczącym doradztwa strategicznego. Na mocy umowy azjatycki hub pełni funkcję doradcy strategicznego, który zapewnia CPK wiedzę i doświadczenie niezbędne do zaplanowania i zaprojektowania nowego portu lotniczego. Eksperci z Korei Południowej pracują już w siedzibie spółki CPK w ramach zespołu zintegrowanego (w jego skład wchodzą pracownicy spółki CPK i doradcy zewnętrzni).

Pierwszym elementem współpracy jest przygotowany przez przedstawicieli lotniska Incheon raport otwierający. Zawiera on szczegółowy opis kluczowych doświadczeń nabytych przez Incheon w ciągu 20-letniej praktyki, stanowiących punkt odniesienia przy realizacji master planu CPK. Doświadczenia te dotyczą kwestii takich, jak zarządzanie operacyjne portem, integracja lotniska z koleją, etapowanie realizacji, rozwój Airport City, podejście do innowacji i zarządzanie ryzykiem. Propozycje Incheonu będą dalej rozwijane w ścisłej współpracy z CPK.

"Dzisiejsza uroczystość to przełomowy moment dla projektu CPK, a także pozytywna informacja dla całej polskiej gospodarki. Zainaugurowaliśmy współpracę nie tylko między portami lotniczymi, ale także na poziomie międzyrządowym. Choć są to działania na wysokim szczeblu dyplomatycznym i administracyjnym, poprowadzimy je tak, aby ich korzyści odczuł każdy polski obywatel" - dodał wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

"Cieszę się, że mamy na pokładzie przedstawicieli Portu Lotniczego Incheon. Jest to jeden z głównych portów przesiadkowych w Azji i jedno z najlepiej zorganizowanych lotnisk świata. Jest to dla CPK absolutnie kluczowy doradca, swoista 'druga para oczu', która będzie wsparciem w podejmowaniu najważniejszych decyzji planistycznych i pomocą w opracowaniu i odbiorze specjalistycznej dokumentacji przedprojektowej" - wskazał prezes CPK Mikołaj Wild.

Incheon to główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej. Zajmuje czwarte miejsce na świecie w aktualnym rankingu Skytrax, prestiżowym zestawieniu najlepszych portów przesiadkowych świata. Lotnisko zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o jego budowie zapadła po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r. w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo.

Lotnisko Incheon było budowane etapami. W fazie pierwszej powstały dwie równoległe drogi startowe (po 3 750 m długości każda), a port miał przepustowość 30 mln pasażerów i 1,7 mln ton towarów rocznie. W wyniku dynamicznego rozwoju rynku rząd Korei Południowej wdrażał kolejne etapy rozbudowy. W 2019 r. - przed wybuchem pandemii COVID-19 - Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów i 2,7 mln ton towarów.

Incheon znajduje się na wyspie Yeongjong, 52 km od centrum Seulu. CPK zostanie zbudowany 37 km od centrum Warszawy. W przypadku Incheon stacja kolejowa znajduje się obok głównego budynku terminalu i umożliwia wygodny dojazd do centrum Seulu. Pasażerowie mogą skorzystać z pociągów ekspresowych, które zatrzymują się tylko na lotnisku Incheon i w Seulu (taki przejazd trwa ok. 40 minut). CPK będzie posiadał stację kolejową zintegrowaną z portem lotniczym. Planowany czas podróży pociągiem z postojem na CPK i w centrum Warszawy to ok. 15 minut.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.