Problem starał się zrozumieć prof. Peter Klaus, znany ekspert z zakresu transportu drogowego . W swoim najnowszym raporcie „The supply of full-truckload (FTL) transport capacity in Europe” wykonanym na zlecenie związku Transport i Logistyka Polska wskazuje, że problem braku zdolności przewozowych obserwowany jest głównie wśród przedsiębiorstw nieposiadających własnych zasobów i działających w modelu czysto spedycyjnym. Powodem jest brak na rynku pojazdów gotowych do podjęcia dowolnych zleceń, bo mimo iż popyt na usługi transportowe rośnie, przewoźnicy wątpią w trwałość tego trendu i nie inwestują. Ponadto nie maleją problemy z dostępnością kierowców. Strach budzi też przyjęty Pakiet Mobilności. W tej sytuacji nawet jeśli znajdą się chętni, to oczekują astronomicznych stawek. A to zamyka spedytorom drogę do wywiązania się z zawartych kontraktów.