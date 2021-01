Osiągnięty wynik oznacza, że Airbus mocno zdeklasował swojego głównego konkurenta ‒ Boeinga. Według oficjalnych danych amerykański producent od stycznia do listopada dostarczył zaledwie 118 samolotów, a wstępne szacunki na koniec zeszłego roku mówią, że liczba maszyn, które trafiły do przewoźników, nie przekroczyła 200.

Airbus wygrywa rywalizację z największym konkurentem drugi rok z rzędu. W 2019 r. europejska firma dostarczyła 863 maszyny, podczas gdy jej amerykański konkurent tylko 380. Kłopoty Boeinga zaczęły się długo przed pandemią COVID-19. Dla firmy punktem zwrotnym była druga w ciągu około pół roku katastrofa boeinga 737 MAX, do której doszło w marcu 2019 r. Łącznie w obu wypadkach zginęło 346 osób. Od tamtej chwili wszystkie „maksy” na świecie były uziemione. Po długim procesie ustalania przyczyn katastrof, poprawianiu odpowiednich systemów i uzyskaniu nowych certyfikatów samoloty dopiero w ostatnich dniach zaczęły wracać do obsługi regularnych połączeń. Pod koniec 2020 r. zrealizowano pierwsze loty w USA. W najbliższych miesiącach, po wydaniu ostatecznych zezwoleń przez europejską agencję nadzorującą bezpieczeństwo ruchu lotniczego, powinny też sukcesywnie wracać do obsługi połączeń na Starym Kontynencie. Przez niecałe dwa lata Boeing stracił jednak dziesiątki zamówień na nowe „maksy”. Linie lotnicze dopiero od sierpnia zeszłego roku ostrożnie zaczęły wracać do kupowania tych maszyn.