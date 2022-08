Jak podkreśla Play, to, że Urząd Komunikacji Elektronicznej nie rozdysponował jeszcze częstotliwości dla sieci 5G, „niewątpliwie wpływa negatywnie na rozwój tej technologii w naszym kraju”. Wszyscy czterej główni gracze udostępniają obecnie usługi piątego pokolenia w pasmach wygospodarowanych z sieci poprzedniej generacji (4G/LTE). „Przykłady zastosowania tej technologii na całym świecie w jasny sposób wskazują, że jedynie dedykowane pasmo pozwoli na korzystanie ze wszystkich benefitów sieci piątej generacji” – zastrzega jednak Play. Te korzyści to większa prędkość i przepustowość oraz niższe opóźnienie transferu, co sprzyja zastosowaniu 5G w gospodarce. Jens Kühner z firmy Red Hat wylicza tu m.in. autonomiczny transport, roboty produkcyjne, autonomiczne maszyny rolnicze oraz inteligentne sieci energetyczne. – Od dwóch lat były podawane różne terminy i żaden nie został dotrzymany – mówi o przydziale pasma C Witold Drożdż, członek zarządu Orange ds. strategii i spraw korporacyjnych.