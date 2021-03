Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy rządowi prawnicy przyglądają się firmie. W latach 2011–2013 giganta z Mountain View pod lupę wzięli prawnicy z Federalnej Komisji Telekomunikacji (FTC) – w największym skrócie odpowiednika naszego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Komisja wówczas nie zdecydowała się wystąpić na drogę prawną wobec koncernu, ale oparła swoją decyzję na prognozach, które okazały się kompletnie nietrafione. To pokazuje, jak trudno było organom publicznym jeszcze do niedawna regulować obszar internetu i nowych technologii.