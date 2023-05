Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poparła w środę trzy z siedmiu poprawek Senatu do ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Zgodnie z ustawą dodatek miesięczny 300 zł do emerytury będzie przysługiwał osobie, która pełniła tę funkcję przez co najmniej 8 lat.

Przyjęte przez komisję poprawki miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący, natomiast odrzucone zostały cztery poprawki o charakterze merytorycznym.

Odrzucona została poprawka (nr 1) zgodnie z którą prawo do świadczenia pieniężnego związane jest wyłącznie z wymaganą liczbą lat pełnienia funkcji sołtysa, a nie ilością kadencji, oraz poprawki (3 i 6), które różnicują wysokość świadczenia pieniężnego, podwyższając jego kwotę do 400 zł dla osób pełniących funkcję sołtysa przez co najmniej 12 lat, oraz do 500 zł przy okresie pełnienia funkcji sołtysa przez okres co najmniej 16 lat.

Aprobaty sejmowej komisji nie uzyskała też poprawka (nr 2) przyznająca świadczenie pieniężne osobom, które pełniły funkcję sołtysa wyłącznie przed 1990 r.

Sejm uchwalił 14 kwietnia ustawę, która przewiduje miesięczne świadczenie pieniężne dla sołtysów w wysokości 300 zł. Aby je otrzymywać, muszą oni sprawować tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek - w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn - co najmniej 65 lat.

Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast finansowane z budżetu państwa i corocznie - 1 marca - waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Głosowanie nad poprawkami Senatu odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Sejmu. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ mk/