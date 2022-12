Tak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Zajmowała się ona m.in. wnioskiem zgłoszonym przez Związek Powiatów Polskich (ZPP) dotyczącym uchwalonej przez Sejm 16 listopada br. ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nowelizuje ona wiele innych aktów prawnych, w tym przepisy ustawy z 27 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.). Po wejściu w życie nowych przepisów powiatowe urzędy pracy (PUP) nie będą od przyszłego roku zobligowane do płacenia składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium (ale będą je nadal zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego).