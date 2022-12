2 listopada 2022 r. prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: prezes UODO) nałożył na wójta gminy Dobrzyniewo Duże administracyjną karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł (decyzja nr DKN.5131.8.2022) w związku z naruszeniem przepisów RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE z 2016 r. L119, s. 1). Decyzja odbiła się szerokim echem w mediach, a tym, co zwróciło powszechną uwagę, było to, że choć laptop został ukradziony pracownikowi urzędu, który wyniósł go do domu, to konsekwencje finansowe za utratę danych poniósł wójt. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, w jakich okolicznościach doszło do ukarania wójta i na co nadzór chciał zwrócić uwagę, uzasadniając swoją decyzję i określając czynniki, jakie wziął pod uwagę przy określaniu wysokości kary.