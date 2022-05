Mamy w urzędzie wątpliwość co do wydatków na cele okolicznościowe. Chodzi o różne wieńce, kwiaty czy drobne podarunki dla radnych lub pracowników z tytułu rocznic, uroczystości ślubnych, pogrzebowych etc. Czy wójt może je pokrywać z budżetu gminy?

Nie ma podstaw do pokrywania wskazanych wydatków z budżetu samorządowego. Wydatki te nie wpisują się ani w zadania własne gminy, ani nie służą zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. I choć art. 60 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) wskazuje, że za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt, któremu przysługuje wyłączne prawo dokonywania wydatków budżetowych, nie oznacza to jednak, że może on swobodnie dokonywać owych wydatków. Nadrzędny wymóg