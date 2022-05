Do wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej wpłynęło 2707 wniosków, 2306 zostało już zatwierdzonych – wskazuje Paweł Rusiecki, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. zarządzania środowiskiem wodnym.

Wody Polskie regulują wysokość taryf od 2018 r. na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028). – Branża wodno-kanalizacyjna funkcjonowała przez kilkanaście lat, od 2002 r. do 2018 r., w całkiem innej taryfikacji, bo samorządowej. To właściciel oceniał wniosek taryfowy i zatwierdzał taryfy. Dopiero od 2018 r. jest regulator zewnętrzny i na pewno branży wodno-kanalizacyjnej trochę trudno jest się przyzwyczaić do tego, że ktoś z zewnątrz analizuje, weryfikuje i kwestionuje część kosztów – tłumaczy wiceszef Wód Polskich.