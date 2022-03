Reklama

"Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast, zaprosiliśmy dzisiaj na poranną wideokonferencję wszystkich prezydentów miast prezydenckich w Polsce. Ustaliliśmy tam wspólny model, sposób działania. I w ramach tego modelu ważna informacja: rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i którzy chcą podjąć pracę, chcą pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca" - poinformował wiceszef MSWiA w sobotę na konferencji prasowej w KPRM.

"System jest gotowy, ale musimy go przetestować. I gminy muszę się przygotować do wdrożenia ustawy. Dajemy sobie poniedziałek i wtorek - jako administracja publiczna, administracja rządowa i samorządowa - na wdrożenie tych rozwiązań. I od środy Ukraińcy, uchodźcy z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL w Polsce będą mogli to zrobić" - zaznaczył Szefernaker.

Zaapelował też, by nie wszyscy Ukraińcy, którzy chcą uzyskać numer PESEL udali się pierwszego dnia do urzędów. "Szanowni państwo, otrzymacie pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną, wsparciem socjalnym od dnia, w którym przekroczyliście granicę. Ale prosimy, abyście nie wszyscy udali się pierwszego, czy drugiego dnia do urzędów. Nie możemy zablokować funkcjonowania administracji w związku z tym" - podkreślił wiceminister.

Szefernaker zwrócił tez uwagę, iż w związku z tym, "że jest to bardzo ważne przedsięwzięcie ważne dla funkcjonowania całej administracji państwowej, publicznej, przedstawiciele także pracownicy urzędów administracji centralnej wesprą samorząd w tym, aby dokonać tej rejestracji".

"Jestem po rozmowach z panem prezydentem Warszawy, z prezydentem Krakowa. Myślę, że w Warszawie to przynajmniej 100 pracowników administracji centralnej wesprze od środy pracowników samorządów w tych czynnościach (...) Jeżeli chodzi o Kraków to będzie przynajmniej 30 pracowników" - dodał wiceszef MSWiA.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński pytany podczas konferencji przez dziennikarza, czy uchodźcy po zarejestrowaniu będą otrzymywali fizyczny dokument, Cieszyński odpowiedział, że "będą otrzymywali papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL, potwierdzenie wydania profilu zaufanego, haseł".

"Jeżeli chodzi o fizyczny dokument – rozumiem, że pan redaktor pyta o coś w stylu dowodu osobistego – to chcemy, żeby on był w postaci mobilnej na ten moment. Pracujemy jeszcze nad rozwiązaniem, które możliwe, że pozwoli na to, żeby wprowadzić jakiś nośnik fizyczny" – poinformował.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa przypomniał, że "dokumenty tożsamości to są dokumenty na najwyższym poziomie zabezpieczeń".

"Także tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tego nie dopełnić. Dlatego na to daliśmy sobie trochę więcej czasu. Prawdopodobnie wydamy pierwszy w UE mobilny dokument tożsamości dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed rosyjską agresją" – zaznaczył. (PAP)

Autorzy: Daria Porycka, Rafał Białkowski