Decyzje o zakończeniu współpracy z rosyjskimi miastami i regionami podejmują różne samorządy (m.in. miasta i sejmiki województw) w Polsce.

Prezydent Warszawy poinformował w poniedziałek wieczorem, że w najbliższy czwartek odbędzie się sesja Rady Miasta, na której na wniosek radnych, zerwane zostaną relacje z Moskwą i Sankt Petersburgiem. "Nie walczymy z rosyjskim społeczeństwem, ale zgadzam się, że waga symboli jest dzisiaj fundamentalna" - podkreślił Trzaskowski.

Wcześniej w poniedziałek prezydent stolicy mówił na konferencji prasowej, że współpraca Warszawy z miastami partnerskimi w Rosji i tak jest obecnie zamrożona. "Uważam, że to, co się dzisiaj dzieje w Rosji, to może być koniec tego reżimu. Współpracujemy z miastami i chcemy dalej współpracować ze społeczeństwem rosyjskim, bo widzimy, że w Sankt Petersburgu czy w Moskwie ludzie się też buntują przeciwko temu, co robi Putin" - dodał.

Przyznał, że pojawiają się wnioski o zerwanie współpracy z miastami partnerskimi z Rosji. "My samorządowcy stoimy na stanowisku, że rzeczywiście te umowy trzeba po prostu zawiesić, zwłaszcza, że ta współpraca i tak w tej chwili jest cząstkowa. Ale wydaje mi się, że my do tej współpracy niedługo wrócimy, bo jestem przekonany, że reżim Putina zapłaci olbrzymią cenę za to, co w tej chwili wyprawia, a my będziemy mogli spokojnie współpracować wtedy z prawdziwym, demokratycznym rosyjskim społeczeństwem" - zaznaczył Trzaskowski.

Współpracę z miastami rosyjskimi zrywają lub planują zerwać m.in. samorządy miast skupione w ruchu "Tak! Dla Polski". "Nie jesteśmy w stanie współpracować z reprezentantami samorządów krajów, które są oprawcami demokratycznej Ukrainy i atakują bezbronnych ludzi" - podkreślono w oświadczeniu, pod którym podpisali się członkowie zarządu i rady Ruchu.

Wśród sygnatariuszy są m.in. lider Ruchu - prezydent Sopotu Jacek Karnowski, przewodniczący rady Ruchu - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Do tej pory inicjatywy dotyczące zerwania współpracy z partnerami w Rosji pojawiły się m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Gdyni, Toruniu, Radomiu, Elblągu i Białymstoku.

W poniedziałek o rozpoczęciu procedury zerwania współpracy z dwoma obwodami Federacji Rosyjskiej, moskiewskim i smoleńskim poinformował urząd marszałkowski Mazowsza. (PAP)

autor: Marta Rawicz