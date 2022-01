W tym zakresie istotny jest jeden aspekt, a mianowicie domniemania zgodności z prawem danego aktu czy przepisu w tym akcie wymienionego. To domniemanie wiąże bowiem niejako sądy , organy czy inne podmioty w zakresie obowiązku stosowania danego aktu czy określonej regulacji prawnej. Co prawda, w doktrynie i orzecznictwie sądowym nie ma jednolitego stanowiska co do tego, jaki sąd (czy tylko Trybunał Konstytucyjny, czy może inny sąd - administracyjny lub powszechny) może podważyć ww. zasadę zgodności danego aktu z prawem (i np. odmówić stosowania przepisu). Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że takich kompetencji nie mają organy administracji, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego. W tym miejscu warto przywołać stanowisko zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt I OSK 2119/12, gdzie stwierdzono m.in., że: „Przez wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa należy więc rozumieć również sytuacje, gdy organowi administracyjnemu nie można postawić zarzutu naruszenia prawa w trakcie załatwienia sprawy. Organ administracyjny nie ma bowiem kompetencji do badania zgodności przepisu rozporządzenia z aktami prawnymi wyższego rzędu, w konsekwencji nie może odmówić ich zastosowania (por. wyrok składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 4/12, ONSAiWSA 2012 r. Nr 6, poz. 97). Jednakże obowiązek stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez organy administracji publicznej nie ogranicza uprawnień sądu administracyjnego do dokonania takiej oceny w trakcie kontroli zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego”.