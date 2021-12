Ponadto ŚZGiP uważa, że należy w sposób bardziej szczegółowy uregulować wymogi w sprawie warunków lokalowo-sanitarnych, jakie ma spełniać lokal, w którym zajmuje się dziećmi dzienny opiekun. Teraz przepisy mówią jedynie, że opieka nad dziećmi powinna być zapewniona w warunkach bytowych zbliżonych do domowych. W efekcie pomimo założeń ustawodawcy, że dziennymi opiekunami będą głównie osoby przebywające na urlopach wychowawczych, które równocześnie podejmą się opieki nad innymi dziećmi, to w rzeczywistości stało się inaczej. Związek wskazuje, że z takiej formy organizacyjnej korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zapewniają opiekę nad maluchami w lokalu niespełniającym standardów stawianych żłobkom i klubom dziecięcym. Obchodzą oni bowiem przepisy w ten sposób, że rejestrują w jednym budynku kilku dziennych opiekunów, a w rzeczywistości taka placówka działa jak żłobek lub klub. Co więcej, zdarza się, że metraż pomieszczeń jest nieadekwatny do liczby przebywających w nich dzieci, ale organ nadzoru nie może tego zakwestionować ze względu na obecne brzmienie przepisów