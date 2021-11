Jest to jedna z uwag, jaką Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) zgłosiła do projektu nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249). Jego przepisy zakładają, że osoba wchodząca w skład zespołu ma informować o swojej absencji i jej przyczynach co najmniej dwa dni przed wyznaczonym spotkaniem. Federacja zwraca uwagę, że część nieobecności jest spowodowana zdarzeniami nagłymi, których nie da się przewidzieć. Proponuje, by członek zespołu o tym, że nie będzie uczestniczył w posiedzeniu, informował w miarę możliwości przed zaplanowanym terminem.