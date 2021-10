O ile z danymi o dynamice płac w ostatnich sześciu latach trudno polemizować, bo wzrosty są faktem, to już twierdzenie o braku zmian zasad wynagradzania w odniesieniu do samorządowców nie jest do końca prawdziwe. Autorzy projektu zdają się nie pamiętać, że w połowie 2018 r., po zawirowaniach politycznych, jakie wywołało ujawnienie wysokości nagród wypłacanych ministrom gabinetu Beaty Szydło, doszło nawet do obniżenia wynagrodzeń m.in. samorządowców o 20 proc., co stało się pod hasłem „do polityki nie idzie się dla pieniędzy”. Zatem, gdy dziś w uzasadnieniu projektu sygnowanego podpisami posłów Zjednoczonej Prawicy czytamy o potrzebie urealnienia wysokości wynagrodzeń samorządowców, mamy niewątpliwie do czynienia ze zmianą narracji obozu rządzącego. Dodajmy, że zmiana ta oczekiwana była od dawna nie tylko wśród przedstawicieli samorządowej wierchuszki, którzy mogli czuć się ofiarami trącającego populizmem sloganu, a to dlatego, że obniżka płac, jaka dotknęła trzy lata temu szefów samorządowych urzędów, postrzegana jest wśród zatrudnionych w tych urzędach pracowników jako jeden z czynników hamujących poważniejsze zmiany w strukturze płac całej tej grupy zawodowej. Aktualnie więc wzrost płac wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz członków zarządów powiatów i samorządowych województw z pewnością wywoła presję ze strony urzędników średniego i niższego szczebla, którzy także odczuwając skutki wysokiej inflacji, z pewnością śmielej będą upominali się o podwyżki, licząc pewnie i na to, że wyższe apanaże szefów oznaczać będą automatycznie lepszy klimat do rozmów o tym, jak wyceniana powinna być praca