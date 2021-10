Mężczyzna wniósł do WSA skargę na bezczynność burmistrza. Podkreślił, że do zarządcy drogi (czyli w tym wypadku burmistrza) należą sprawy z zakresu m.in. utrzymania lub ochrony dróg. Tu zaś doszło do zajęcia pasa drogowego, a jest to możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego, jeśli nie zostało ono wydane, burmistrz powinien wydać decyzję o przywróceniu drogi do stanu poprzedniego bądź wymierzeniu kary zajmującemu. Zaś wszystkie te czynności są podejmowane w drodze decyzji administracyjnych, co przemawia za możliwością wniesienia skargi na bezczynność.