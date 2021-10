Z systematyki ww. regulacji prawnych można do innych istotnych wniosków. Po pierwsze, mają one status tzw. przepisów ius cogens, czyli bezwzględnie obowiązujących. W konsekwencji nie można ich zmienić ani modyfikować na użytek zainteresowanych podmiotów. Po drugie, środki z rezerwy ogólnej nie mogą być przeznaczane przez gminę na dowolny cel czy dowolne zadanie, gdyż rezerwa ogólna należy do grupy tzw. wydatków bieżących, co oznacza, że rada gminy nie może przeznaczyć środków z tego źródła na zadania majątkowe. Po trzecie, w zakresie rezerwy ogólnej ustawodawca wprowadził zarówno dolny, jak i górny próg jej wysokości. Po czwarte, w podanych uwarunkowaniach faktycznych oznacza to, że minimalny poziom ww. rezerwy przy budżecie wydatkowym gminy opiewającym na 80 mln zł wynosi 80 tys. zł, zaś maksymalny poziom wspomnianej rezerwy mógłby wynieść 800 tys. zł. Przy wskazanym z zapytaniu poziomie wydatków rezerwa na 1 mln zł przekroczy górny dopuszczalny jej limit, który zgodnie z ustawą wynosi 1 wydatków budżetu. Tak więc uchwalając także rezerwę, naruszono by art. 222 ust. 1 u.f.p. Co istotne, taki stan rzeczy może być także przedmiotem zastrzeżeń ze strony właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej. Ustawodawca bowiem w jednoznaczny sposób stworzył prawne ramy tworzenia rezerwy ogólnej.