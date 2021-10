Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach resort klimatu i środowiska wpisał do wykazu prac rządu założenia projektu ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. Przewiduje on m.in., że system kaucyjny obejmie butelki plastikowe do 3 l i szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l.

Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej w Grupie Tomra, ocenia, że w propozycji tej brakuje puszek aluminiowych i szklanych jednorazowych butelek. Norweska Tomra działa na 80 rynkach, w tym od ponad 10 lat w Polsce. Dostarcza rozwiązania dotyczące sortowania i gospodarki odpadami . Raport „Recykling się opłaca” zbiera doświadczenia z 40 rynków, w tym 10 europejskich, w których działa system kaucyjny.

– Należy pamiętać, że wprowadzenie systemu kaucyjnego jest procesem długotrwałym, do którego przygotowuje się cały rynek. Dlatego, mając świadomość, że system ruszy w 2024 r., warto już teraz przewidzieć miejsce na inne rodzaje opakowań – przekonuje Sapota.

Jak podkreśla, najważniejsze jest to, by system był obowiązkowy dla wszystkich producentów wprowadzających opakowania na rynek. – Tak, aby każda butelka PET była objęta kaucją. Natomiast o efektywności systemu decyduje w dużej mierze wygoda dla konsumenta . Polski ustawodawca określił wielkość sklepów objętych obowiązkiem odbioru opakowań na więcej niż 100 mkw. Jednak trzeba postawić sobie pytanie, czy system oparty na wyłącznie takiej powierzchni sklepów wystarczy? – wskazuje.

Czy może jednak, dodaje, wzorem Norwegii powinien to być każdy sklep, w którego asortymencie znajdują się napoje. – Wiele polskich małych miejscowości nie ma wielkoformatowych sklepów, a pamiętajmy, że wygoda zwrotu dla konsumenta jest jedną z podstaw sukcesu tego systemu – mówi Anna Sapota. – W Europie obserwujemy rynki, na których osiąga się bardzo wysokie poziomy zbiórki, właśnie dzięki dostosowanemu do lokalnego rynku i kompleksowo wprowadzonemu systemowi kaucyjnemu. Mamy starsze, dojrzałe już systemy skandynawskie, jak i ten najnowszy, na Słowacji, który zacznie działać 1 stycznia 2022 r. Są to doświadczenia, z których Polska może brać przykład, oczywiście przekładając je na lokalne możliwości i potrzeby – dodaje.

Sapota zaznacza, że kluczem jest wydajny i wygodny zwrot opakowań. Z raportu wynika, że w dziewięciu na dziesięć najlepiej funkcjonujących systemach kaucyjnych na świecie zastosowano zwrot do sklepu, osiągając średni wskaźnik zwrotu na poziomie 92 proc. W efekcie ilość śmieci – opakowań po napojach znacznie spadła.

Co oznacza – rekomendowana przez Tomrę – wydajność i wygoda systemu? Uwzględnia ona cele środowiskowe, dotyczące recyklingu i poziomów zbiórki. Obejmuje także wartość kaucji. – Konieczne jest dostosowanie się do sytuacji rynkowej i lokalnej oraz wzięcie pod uwagę rodzajów napojów (określonych za pomocą kategorii branżowych, np. woda butelkowana, napoje gazowane soki, itp.), materiał opakowaniowy (np. tworzywa sztuczne, szkło, metal i kartonowe opakowania) oraz rozmiar (np. od 100 ml do 3 l) – tłumaczy Sapota. Autorzy raportu podkreślają, że przepisy powinny jasno określać, które napoje, rodzaje surowców i rozmiary opakowań powinny być objęte programem. Pominięcie poszczególnych kategorii napojów czy opakowań może oznaczać, że miliony nadających się do recyklingu puszek lub butelek zostaną zmarnowane i trafią do lasów, łąk i rzek lub na składowisko odpadów.

– Kolejna rzecz to rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli sposób finansowania systemu. Systemy kaucyjne angażują producentów napojów do zarządzania odbiorem opakowań i pokrywania kosztów. Z zasady i w praktyce, w najbardziej efektywnych modelach producenci reinwestują w system nieodebrane kaucje oraz przychody z zebranych i przekazanych do recyklingu surowców wtórnych – akcentuje Sapota.

Zdaniem autorów raportu ostatni element sprawnie funkcjonującego systemu to integralność i transparentność. – To jest ważne dla administracji publicznej, która ten system kontroluje. We wskazanych w naszym raporcie krajach z systemami o najwyższych wynikach zbiórki procedury egzekwowania przepisów są jasno określone w ustawie i rozporządzeniach, włączając w to kary i organ władzy uprawniony do ich egzekwowania – tłumaczy ekspertka.

Nawiązując do propozycji MKiŚ, Sapota zaznacza: – Polska w projekcie zakłada pozostawienie producentom zorganizowania całego systemu i nieangażowanie w to agendy publicznej. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ najlepiej działające, najbardziej efektywne systemy kaucyjne w Europie zarządzane są przez organizacje tworzone przez producentów i sektor handlowy.