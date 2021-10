Odbiorcy ciepła systemowego już płacą, bo regulator akceptuje niektóre podwyżki taryf. Czy Kowalski, który korzysta z indywidualnego źródła ogrzewania, także będzie się dorzucał do kosztów emisji CO2? Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje odpowiedź na unijne propozycje (notabene dało stronie społecznej zaledwie 48 godzin na zgłaszanie uwag do Fit for 55). Z wypowiedzi przedstawicieli strony rządowej wynika, że zastrzeżenia dotyczą tempa proponowanych przez Komisję Europejską zmian i ich wpływu właśnie na gospodarstwa domowe. Najbardziej wrażliwym ma pomóc co prawda Społeczny Fundusz Klimatyczny. Czy to jednak wystarczy? Według Polskiej Zielonej Sieci, która przyjrzała się unijnym propozycjom, gwarancje społeczne powinny zostać w Fit for 55 wzmocnione. Przejście z kopciucha na gaz, a tym bardziej na pompę ciepła to skok cywilizacyjny, na który wielu mieszkańców po prostu nie stać. Bez dopłat i systemu wsparcia osoby te mogą wypaść poza nawias. Transformacja energetyczna ich co prawda nie ominie, ale wystawi bardzo słony rachunek.