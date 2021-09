Systemem kaucyjnym powinny być objęte butelki wielokrotnego użytku, dotyczyć to może jednak tylko butelek szklanych. Należałoby wówczas ustandaryzować zwrotne opakowania ze szkła, preferując ich ponowne napełnianie. Natomiast kaucja na butelki tworzywowe i puszki po napojach wygeneruje koszty i emisję, a efekty będą mierne, gdyż pozostałe opakowania i butelki, np. po chemii gospodarczej i innych płynach, pozostaną razem z resztą opakowań i pozostałych odpadów zbieranych selektywnie w systemach gminnych. Ich oddzielne zbieranie poza systemem gminnym spowoduje, że jeden z niewielu wartościowych strumieni odpadów, pozwalający uzyskać nieco przychodów w instalacjach komunalnych, zostanie zabrany, a koszty systemów gminnych nie ulegną obniżeniu. Mieszkańcy zapłacą gminie tyle samo, a ponadto będą obciążeni obowiązkiem odnoszenia pustych, niezgniecionych butelek do sklepów. Instalacje komunalne nie wykorzystają też części sortowni przeznaczonych obecnie na te butelki. A zebrane butelki muszą i tak przed skierowaniem do recyklingu trafić do jakiejś sortowni. Po co to wszystko? Kto na tym zarobi, a kto za to zapłaci?

Do systemu kaucyjnego trafią surowce wtórne, które obecnie są pożądane przez branżę recyklingową. Spora część tych odpadów zapewne wypadnie z systemu gminnego. Z zagospodarowaniem szkła nie ma i nigdy nie było problemu – potrzebują go huty. PET jest natomiast w trendzie wzrostowym. To surowce, których sprzedaż niweluje część kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Oczywiście nie na tym poziomie, by można mówić, że sprzedaż surowców wtórnych finansuje system gospodarowania odpadów. Dlatego chociaż będzie mniej odpadów w strumieniu gminnym, np. ciężkiego szkła, to nie prognozuję, że będzie taniej, bo np. zmniejszy się liczba kursów śmieciarek. Zwłaszcza że w strumieniu gminnym zostanie ten najtrudniejszy do zagospodarowania odpad, czyli z czarnego pojemnika. Sądzę raczej, że system kaucyjny nie wpłynie na koszty. Pytanie na dzisiaj, to jak zachowa się rynek po wprowadzeniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), jak będą kształtowały się ceny surowców w związku z tym, że dzięki systemowi kaucyjnemu pojawi się więcej szkła opakowaniowego. Dotyczy to kosztów ponoszonych przez gminy. To, jakie koszty będzie ponosił mieszkaniec, to już zupełnie inna kwestia. Być może gmina dofinansuje system z wpłat z ROP, gdy już zacznie obowiązywać.