Taka uwaga znalazła się w opinii RCL do projektu nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1879 ze zm.). Przewiduje on m.in. rozszerzenie zawartego w jej art. 64 katalogu sytuacji, w których osoba zobowiązana do współfinansowania kosztów pobytu w DPS będzie mogła uzyskać zwolnienie z wnoszenia opłaty. Zgodnie z projektem będzie to możliwe, jeśli wykaże (najlepiej na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów), że osoba kierowana do placówki rażąco naruszała względem niej obowiązek alimentacyjny albo inne obowiązki rodzinne.