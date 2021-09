Marcin Nagórek, radca prawny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wydanym 4 sierpnia 2021 r. wyroku (sygn. akt III SA/Gl 402/21) uznał, że gmina na podstawie kryterium dochodowego może różnicować wysokość dofinansowania wypłacanego na dzieci przebywające w niepublicznych placówkach (pisaliśmy o tym w DGP nr 162 z 23 sierpnia 2021 r. w artykule „Dotacja dla prywatnego żłobka może zależeć od dochodu rodzica”).

Tym samym uchylił uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 19 stycznia 2021 r. (nr 25/II/2021), na mocy której stwierdzono nieważność uchwały rady miejskiej dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce. Choć nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia tego orzeczenia, to z dostępnych dotychczas informacji wynika, że zasadniczą przyczyną uchylenia przez sąd rozstrzygnięcia RIO było to, że izba podważyła możliwość różnicowania wysokości dotacji na każde dziecko objęte opieką żłobkową w zależności od dochodu brutto na członka rodziny. Orzeczenie sądu może jednak budzić poważne wątpliwości zarówno w aspekcie uprawnień rady gminy do kształtowania uchwały dotacyjnej, jak i z punktu widzenia dotychczasowych stanowisk prezentowanych w orzecznictwie sądowym.

Podstawy prawne

Przypomnijmy, że punktem wyjścia dla przyjęcia przez radę gminy uchwały dotacyjnej jest art. 60 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 952), który stwierdza, że:

„1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.

2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja , określa rada gminy w drodze uchwały.

3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja, o której mowa w ust. 1, może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację”.

Z powyższych regulacji wynika więc niewątpliwa kompetencja rady gminy do określenia:

• wysokości dotacji,

• zasad ustalania dotacji,

• zasad rozliczania dotacji.

Konstrukcja tego przepisu może jednak budzić wątpliwości interpretacyjne w zakresie tego, czy w ramach tych kompetencji rada gminy władna jest różnicować wysokość samej dotacji celowej. Kolejna wątpliwość dotyczy tego, jakie kryteria ustalenia wysokości dotacji stosować – rzecz jasna przy założeniu dopuszczalności różnicowania wysokości dotacji.

Różnicowanie wysokości

Wydaje się, że z ustawowej kompetencji rady gminy do określenia wysokości i zasad ustalania dotacji można wywieść ogólne uprawnienie do różnicowania jej wysokości. Co jednak istotne, różnicowanie to nie może następować w sposób dowolny i oderwany od istoty ww. dotacji celowych. Należy bowiem mieć na uwadze to, że dotacja jest przeznaczana na dzieci objęte opieką w podanych formach sprawowania opieki (np. żłobek, klub przedszkolny), czyli ma charakter celowy, powiązany z aspektem opieki na dziećmi. Dlatego ewentualne kształtowanie wysokości stawki dotacji mogłoby mieć miejsce z punktu widzenia rodzaju form sprawowanej opieki czy kategorii dzieci (co zresztą wynika z ww. art. 60 ust. 2 ustawy), a nie z innych przyczyn oderwanych od istoty dotacji celowej.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, w żaden sposób za różnicowaniem poziomu dotacji ze względu na poziom dochodów gospodarstwa domowego nie może przemawiać nowelizacja art. 60 ww. ustawy, a przeprowadzona na podstawie ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428). Ustawa ta zmodyfikowała ww. przepis w ten sposób, że usunięto z niego sformułowanie: „każde dziecko”, co rzecz jasna dotyczyło prawa do dotacji. Od 1 stycznia 2018 r. nie ma już w tym przepisie tegoż zapisu, przy czym nie oznacza to przyznania uprawnienia do stosowania przez radę gminy kryteriów różnicowania dotacji z uwzględnieniem czynnika dochodowego. Warto bowiem wspomnieć, że przyczyną zmiany art. 60 było to, aby zdjąć z gminy dotującej obowiązek przekazywania dotacji również na te dzieci, które zamieszkują na terenie innej gminy, np. sąsiedniej. Temu miała służyć wskazana zmiana przepisu. Chodziło o racjonalizację wydatków w postaci dotacji, ale przez pryzmat umożliwienia radzie gminy decydowania o tym, czy dotacja będzie obejmować tylko dzieci zamieszkałe na obszarze gminy dotującej, czy też dodatkowo dotacja ma objąć inne maluchy zamieszkałe na terenie innych gmin.

Kryteria

Powyższe założenia interpretacyjne mają potwierdzenie w dotychczasowych stanowiskach prezentowanych w orzecznictwie sądowym. Kluczowe znaczenie ma przy tym wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 marca 2017 r. (sygn. akt II GSK 1673/15), w którym oddalono skargę kasacyjną gminy od decyzji WSA w Gdańsku z 18 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Gd 134/15). Jakkolwiek wyrok ten dotyczy różnicowania wysokości dotacji ze względu na liczbę godzin sprawowania opieki nad dzieckiem, to przyjęte tam założenia są również pomocne przy ocenie sierpniowego wyroku WSA w Gliwicach.

Po pierwsze, ze wskazanego orzeczenia NSA należy wywieść, że wprowadzanie kryterium wysokości dotacji relatywizowanej do czasu sprawowania opieki sprawia, iż dotacja celowa zmienia się w dotację podmiotową. Wówczas bowiem wysokość dotacji nie jest zależna od liczby dzieci pozostających pod opieką, ale od liczby godzin pobytu dziecka w danej formie sprawowania opieki. Przedkładając to założenie na stan faktyczny ze wskazanego wyroku WSA w Gliwicach, wysokość dotacji zależałaby nie od liczby dzieci, ale od zakwalifikowania dziecka do jednego z progów dochodowych.

Po drugie, w ww. wyroku NSA zwrócono uwagę, że z zasady niedopuszczalne jest różnicowanie wysokości dotacji w zależności od form sprawowanej opieki – przy tym samym zakresie zadań. Skoro tak, jest to kolejna samodzielna przyczyna, z powodu której ww. wyrok WSA jest niezasadny. Uchwała rady miejskiej przewidywała bowiem ten sam poziom dotacji i zadań w zakresie obu form sprawowania opieki, abstrahując już od kwestii progów dochodowych.

Po trzecie, co najistotniejsze, NSA wskazał także, że: „Skoro bowiem ustawodawca w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi różnicuje formy sprawowania opieki nad dziećmi do 3 lat, wprowadzając w art. 7, art. 12 i art. 24 ustawy o opiece nad dziećmi różne warunki sprawowania opieki nad dzieckiem w zależności od formy, jak i różne warunki lokalowe, to rada gminy posiadała uprawnienie do różnicowania wysokości dotacji w zależności od formy sprawowania opieki nad dziećmi. Jednakże zróżnicowanie wysokości dotacji powinno pozostawać w zgodzie z konstrukcją dotacji celowej, której przedmiotem jest – jak już wskazano – dofinansowanie określonego zadania publicznego. A zatem dopuszczalne będzie jedynie takie różnicowanie wysokości dotacji, które nastąpi ze względu na zakres realizowanych zadań opiekuńczych przez poszczególne formy opieki”.

Z tych ostatnich zapisów wynika więc, że dopuszczono możliwość różnicowania wysokości dotacji jedynie z uwzględnieniem kryterium rodzaju form sprawowanej opieki, czyli w zależności od tego, czy opieka jest sprawowana w żłobku, klubie dziecięcym czy przez dziennego opiekuna.

W kontekście tej argumentacji warto także wspomnieć o stanowisku wyrażonym w wyroku WSA w Poznaniu z 7 czerwca 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 583/16). W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano m.in., że: „Rada gminy ma uprawnienie do określania wysokości dotacji, a skoro w ustawie przewidziano różne formy organizacji opieki nad dziećmi, to organ ma prawo do zróżnicowania stawek dotacji w zależności od formy sprawowania opieki. Należy bowiem zwrócić uwagę, że ustawodawca, pomimo że nałożył tożsame zadania na żłobki i kluby dziecięce, to jednak różnicuje te formy opieki. Po pierwsze zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia, opieka w klubie dziecięcym zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1. roku życia, co powoduje konieczność dostosowania lokali, w których organizowana jest opieka, do wieku dzieci. Nadto zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem do 10 godzin dziennie, a w klubie dziecięcym do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka. Obie formy opieki nad dziećmi są też zróżnicowane co do wymaganych warunków lokalowych. Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy żłobek może być prowadzony tylko w lokalu, w którym znajdują się co najmniej dwa pomieszczenia, jedno z pomieszczeń musi być przystosowane do odpoczynku dzieci. Natomiast klub dziecięcy nie musi w tym zakresie spełniać tak wysokich wymagań jak żłobek. Musi posiadać jedno pomieszczenie umożliwiające realizację zadań klubu. O ile w żłobku dzieci mają mieć zapewnione oddzielne pomieszczenie do odpoczynku, o tyle w klubie dziecięcym mowa jest o «miejscu». Zupełnie odrębną formą opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest dzienny opiekun, ustawa w rozdziale 4 reguluje tę instytucję. Ustawa przewiduje zdecydowanie niższe wymogi kwalifikacyjne w stosunku do dziennego opiekuna aniżeli do opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Również warunki lokalowe, gdzie sprawowana jest opieka przez dziennego opiekuna, nie są regulowane ustawą”.

Finalnie zaś stwierdzono, że w ocenie sądu przepisy ustawy nie ograniczają rady gminy w żaden sposób w zakresie ustalania wysokości dotacji; a skoro ustawa przewiduje różne formy opieki, co do których określa różne wymogi, to tym samym rada gminy może uchwalić wysokość dotacji, ustalając różne stawki dla określonych form opieki nad dziećmi.