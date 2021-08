Co ważne, jeśli dany powiat ze względu na liczbę zakażeń będzie kwalifikował się np. do czerwonej strefy, ale jego poziom wyszczepienia przekroczy średnią krajową, to wówczas „awansuje” do strefy żółtej z mniejszymi restrykcjami. Z naszych rozmów wynika, że propozycja ministra będzie jeszcze dyskutowana w rządzie. – Wymaga dopracowania – mówi osoba z rządu.