Na 826 domów pomocy społecznej (DPS) 13 to molochy z liczbą mieszkańców przekraczającą 300 osób – wynika z statystyk Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), do których dotarł DGP. Te placówki znajdują się przede wszystkim w woj. dolnośląskim, łódzkim, małopolskim i wielkopolskim. Biorąc pod uwagę założenia dyskutowanej właśnie głośno strategii deinstytucjonalizacji, której podstawowym celem ma być przechodzenie od opieki instytucjonalnej do tej świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej, powinna ona objąć właśnie takie placówki w pierwszej kolejności.

„Rok 2035 jako data graniczna rozpoczęcia faktycznych zmian, jak zmniejszanie liczebności podopiecznych w DPS przy wsparciu ze środków europejskich, regionalnych programów operacyjnych oraz rozwój usług społecznych. Na to jest szansa” – mówił niedawno w rozmowie z DGP Stanisław Szwed, wiceminister rodziny. Wspominał też o moratorium na budowę nowych instytucji opieki całodobowej i „określonym w ramach czasowych likwidowaniu miejsc stacjonarnej opieki całodobowej”, co miałoby dotyczyć domów zarówno samorządowych, jak i prywatnych.

Szczegóły strategii deinstytucjonalizacji są jeszcze dyskutowane (na razie zakończył się etap prekonsultacji). Jednak, jak mówią eksperci, nie tylko o tempo działań tu chodzi. „Im mniejsze stworzymy domy, tym droższe może być ich utrzymanie. Biorąc pod uwagę możliwości budżetowe samorządów, każda taka zmiana musi mieć dokładną analizę finansowania. Na razie owszem, proces deinstytucjonalizacji ma postępować w oparciu o środku unijne, ale docelowo to samorządy mają wziąć na siebie ciężar utrzymania nowego systemu. Z wyliczeń ekspertów rady wynika, że 60 osób to minimum, jakie pozwoliłoby się takiej placówce utrzymać” – podkreślał w wywiadzie dla DGP prof. Mirosław Grewiński przewodniczący Rady Pomocy Społecznej, ciała doradczego przy resorcie rodziny.

Tymczasem dane ministerstwa pokazują, że już dziś w Polsce jest 156 DPS-ów do 50 mieszkańców, a tych od 51 do 100 jest aż 402. To oznacza, że łącznie placówki mające do 100 pensjonariuszy stanowią 67 proc. wszystkich domów pomocy.

– Dom przy takiej liczbie miejsc nie dałby rady przetrwać, gdyby nie ogromne zaangażowanie finansowe miasta. Dzięki temu ustalony przez nas miesięczny koszt utrzymania jednej osoby, który stanowi podstawę do naliczania opłaty wnoszonej przez zobowiązane do tego osoby, wynosi prawie 4 tys. zł, podczas gdy faktycznie sięga on 7 tys. zł – podaje Iwona Tur, dyrektor placówki.

On również ocenia, że do deinstytucjonalizacji w skali kraju potrzebne są radykalne zmiany zasad finansowania.

– Dziś jesteśmy uzależnieni od samorządów. Od mieszkańca pobieramy 70 proc. jego dochodów, a do reszty kosztów dopłaca zwykle gmina. W moim przypadku w tym roku pełen koszt utrzymania to 4189 zł. Natomiast w odniesieniu do osób, które trafiały do DPS-u przed 1 stycznia 2004 r., otrzymujemy dofinansowanie z budżetu państwa. Przywrócenie tych przepisów w stosunku do osób kierowanych po tej dacie dałoby oddech samorządom i ułatwiało decyzję o powstawaniu małych placówek – ocenia.