Przypomnijmy, że uchwalona w połowie lipca przez Sejm ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła cenowy kaganiec na opłaty za wywóz śmieci ustalane za pomocą metody od wody (ten rodzaj rozliczeń stosują m.in. Warszawa i wiele gmin turystycznych). Zgodnie z tym bezpiecznikiem gospodarstwo domowe nie mogłoby płacić miesięcznie więcej niż 150 zł (7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem) – niezależnie od wskazań na wodomierzu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało to rozwiązanie niedługo po tym, gdy metoda wodna zaczęła obowiązywać w Warszawie, a część mieszkańców (zwłaszcza w gospodarstwach wieloosobowych) zaczęła się skarżyć na znaczne podwyżki. Wcześniej rodziny wieloosobowe płaciły za odpady tyle samo co żyjący w pojedynkę, obowiązywała bowiem opłata od gospodarstwa domowego niezależna od liczby należących do niego osób. Senat wyrzucił do kosza to rozwiązanie.