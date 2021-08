Obecnie termin w nim określony to 31 grudnia 2021 r. Jednak – m.in. ze względu na pandemię – uznano, że może być trudno go dotrzymać.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, z analizy danych przekazanych w drugiej połowie czerwca br. do Ministerstwa Zdrowia przez naczelnych lekarzy uzdrowisk wynika, że ok. 43 proc. wszystkich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego nie spełni wymagań określonych w rozporządzeniu do końca tego roku. Dlatego zdecydowano się przesunąć termin na 31 grudnia 2023 r.