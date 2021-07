W Krakowie sąd administracyjny orzekł, że nie ma podstaw do zakazania pokazywania plakatów antyaborcyjnych, w Warszawie natomiast rada miasta przyjęła uchwałę o zakazie ruchu ciężarówek z takimi billboardami. Chodzi zresztą nie tylko o tego typu kontrowersyjne treści, bo np. organizacje prozwierzęce organizują happeningi, podczas których pokazują zdjęcia zwierząt z ferm futrzarskich po ich oskórowaniu. Wiele osób – niezależnie od poglądów – nie wyraża zgody na takie widoki w przestrzeni publicznej. Problem istnieje, a jednak nie można sobie z nim poradzić.

Badał pan możliwości samorządów do ograniczania publikowania kontrowersyjnych treści. Do jakich wniosków pan doszedł?

W pewnym uproszczeniu można tak powiedzieć. Weźmy choćby uchwały krajobrazowe, które regulują kwestię nośników reklamowych. Mogą one zakazywać umieszczania nośników w pewnych obszarach, ale nie ma to związku z treściami na nich prezentowanymi, chodzi raczej o ich wymiary i miejsca umieszczania. Co więcej, uchwała taka musi zawierać postanowienia dotyczące również obiektów małej architektury, więc gmina, decydując się na jej przyjęcie, musi brać pod uwagę wszystkie elementy krajobrazu, nie tylko niechciane reklamy. Co istotne, uchwał krajobrazowych nie stosuje się do upowszechniania informacji o charakterze religijnym, związanych np. z działalnością kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe są usytuowane na terenach użytkowanych jako miejsca kultu, działalności religijnej i cmentarzy.