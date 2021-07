Podczas podróży powrotnej z ostatniego weekendu spędzonego na Helu z żywym zainteresowaniem przeczytałam fragment amerykańskiej instrukcji przedrukowanej w polskiej prasie, co robić na wypadek zbliżającej się trąby powietrznej. Amerykanie radzą, by szukać wtedy pomieszczeń bez okien, schronienia w piwnicy lub podziemnym garażu. Nic z tego by mi się nie przydało. Spałam na kempingu, w namiocie, który kontakt z ziemią straciłby zapewne przy pierwszym mocniejszym dmuchnięciu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało SMS-em przed nocną burzą, silnym wiatrem, deszczem i gradem. Na szczęście komunikat się nie potwierdził. Tak mi się wydawało do momentu, gdy obejrzałam nagrania trąby wodnej unoszącej się nad Zatoką Pucką. Z tym większą ulgą przeczytałam po powrocie komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że nadchodzące dni dadzą nam wytchnienie od niszczycielskich burz i męczących upałów.