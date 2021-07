Ta skrajna sytuacja pokazuje, że o wysokości pensji wójta mogą zdecydować pozamerytoryczne przesłanki, a kompetencje rady gminy bywają wykorzystane do walki politycznej, co potwierdzają wyroki sądów. [ramka ] Tak jednak być nie powinno. Dlatego Związek Miast Polskich (ZMP) zgłasza pomysł odebrania radzie możliwości obniżania pensji włodarza w trakcie kadencji i proponuje powrót do dyskusji o wysokości uposażenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tym bardziej że w lipcu minęły już trzy lata od wejścia w życie tzw. rozporządzenia płacowego (chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 936), które spowodowało obniżenie ich pensji o 20 proc. ZMP postuluje odejście od kwotowego określania widełek wynagrodzenia zasadniczego włodarzy i powiązania ich pensji z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położona jest dana jednostka. Inicjatywa samorządowców ma trafić do Sejmu jako projekt senacki.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. weszło w życie 19 maja 2018 r. i ukształtowało wysokość wynagrodzeń, m.in. burmistrzów gmin, od 1 lipca 2018 r. Zatem z mocy aktu prawa powszechnie obowiązującego wynagrodzenie włodarza podlegało obniżeniu od 1 lipca 2018 r., gdyż jego wynagrodzenie zasadnicze było wyższe niż nowe stawki. Nie można w takiej sytuacji stosować do niego art. 42 k.p., nawet per analogiam, czego konsekwencją byłoby wymaganie zachowania okresu uprzedzenia analogicznego do okresu wypowiedzenia zmieniającego.

Niezależnie jednak od losu tego projektu ważne pytanie na dziś jest takie: czy rada może wszystko, tj. obniżyć pensję włodarza do średniej krajowej. Eksperci wskazują, że nie, bo przecież granice uposażenia wytycza rozporządzenie płacowe. – Znajdują tu także zastosowanie inne regulacje prawa pracy, np. te o minimalnym wynagrodzeniu za pracę czy też dotyczące dyskryminacji – wskazuje dr Jakub Szmit z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert z zakresu prawa pracy w administracji publicznej. Wtóruje mu Mirosław Rymer, radca prawny w kancelarii Płaza & Głąb, starszy inspektor w wydziale nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Jak mówi, konstrukcja przepisów rozporządzenia płacowego pozwala na obniżenie wynagrodzenia wójta jedynie w odniesieniu do niektórych składników, tj. wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku specjalnego. – Jeśli rada podjęłaby uchwałę z naruszeniem tych przepisów, będzie ona nieważna, co stwierdzi wojewoda lub sąd administracyjny – podkreśla Mirosław Rymer.

Jeżeli sądy, głównie pracy, mogą badać przesłanki obniżenia pensji włodarza, to warto poznać linię orzeczniczą w tej kwestii. Na wstępie należy przytoczyć opinię Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który w wyroku z 2 listopada 2016 r. (sygn. akt III APa 14/16) wskazał, że w k.p. stosunkom pracy na podstawie wyboru (na tej podstawie zatrudniony jest włodarz) poświęcono kilka przepisów od art. 73 do art.75, nie przewidując przy tym odpowiedniego stosowania do nich regulacji dotyczących umów o pracę. Sąd podał, że regulację tę powszechnie uznaje się za niewystarczającą. Przede wszystkim dużo problemów rodzi niestosowanie do włodarzy art. 42 k.p., określającego tryb wypowiedzenia zmieniającego. To powoduje wyłączenie badania przez sąd prawdziwości i zasadności wypowiedzenia oraz uniemożliwia podważanie skuteczności zmiany warunków zatrudnienia. W przypadku zwykłych pracowników zasadność wypowiedzenia zmieniającego umożliwia weryfikację przez sąd zasadności obniżenia pensji.

Przypomnijmy: jeśli pracownik zarzuca pracodawcy naruszenie przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji i domaga się zastosowania przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu, to powinien wskazać przyczynę, ze względu na którą dopuszczono się wobec niego aktu dyskryminacji, oraz okoliczności, które tego dowodzą (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z: 18 sierpnia 2009 r., sygn. akt I PK 28/09; 21 stycznia 2011 r., sygn. akt II PK 169/10). W praktyce włodarze często formułują wobec rady zarzut dyskryminacji ze względów politycznych. Problem tkwi m.in. w tym, że nie wiadomo, w stosunku do kogo każdego z nich porównywać. Do innych pracowników? A może do samorządowców kierującymi pobliskimi gminami? Ta zagadka utrudnia skuteczne domaganie się w sądzie wyrównania wynagrodzenia. Dlatego kluczowy dla rozwiązania wskazanych dylematów jest wyrok SN z 13 listopada 2019 r. (sygn. akt II PK 47/18) ws. Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku, któremu rada miasta obniżyła wynagrodzenie. Włodarz uznał, że uchwała została podjęta wyłącznie z przyczyn politycznych, przez co doszło do dyskryminacji płacowej oraz naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. SN uchylił niekorzystny dla prezydenta wyrok sądu II instancji i wskazał, że sądy pracy nie mogą korygować wysokości obniżonego włodarzowi wynagrodzenia za pracę, jeżeli zostało ono ustalone w wartościach mieszczących się w granicach (widełkach) wyznaczonych przepisami prawa pracy, chyba że dochodzi do naruszenia zasady godziwego wynagradzania pracowników za wykonywanie tej samej pracy (art. 113 w związku z art. 183b par. 1 pkt 2 k.p.) lub do dyskryminacji płacowej z przyczyn kodeksowo uznanych za dyskryminujące pokrzywdzonego pracownika (art. 113 w związku z art. 183a i art. 183b par. 1 pkt 2 k.p.).