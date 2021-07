– Problem przewlekłego prowadzenia przez wojewodów postępowań legalizacyjnych cudzoziemców był wielokrotnie podnoszony przez RPO. Rzecznik występował w tej sprawie zarówno do poszczególnych wojewodów, jak i do MSWiA oraz prezesa Rady Ministrów. Pomimo licznych interwencji i wdrażania przez wojewodów nowych rozwiązań sytuacja nie uległa poprawie – wskazuje Stanisław Trociuk, zastępca RPO. Dla przykładu, z informacji , które rzecznik otrzymał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynika, że średni czas trwania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia pobytowego wynosi ok. 397 dni. Na problem ten zwracał uwagę również DGP, m.in. w tekście „Cudzoziemcy czekają w kolejkach”, wydaniu nr 36/2021.