Autorzy projektu w uzasadnieniu wskazują, że celem jest „merytoryczne zbliżenie OSP z komendantami PSP, którzy szkoląc, dysponując do działań, a także uczestnicząc w życiu tych stowarzyszeń, w pewien sposób biorą odpowiedzialność za ich działalność ratowniczą”. Jednak przedstawiciele samorządów obawiają się, że jest to prosta droga do centralizacji frakcji i jej uzależnienia od administracji centralnej. – Będziemy bowiem mieć do czynienia z sytuacją układu hybrydowego, w którym z jednej strony będzie to ruch oddolny, społeczny, ale działający tylko pod warunkiem, że zostanie podporządkowany PSP – podkreśla Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. Obawy te podziela również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, według którego treść projektowanych przepisów sugeruje, że odtąd OSP będzie mogło uczestniczyć tylko w akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez PSP.