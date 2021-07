Regulacja wprowadza również nowość w postaci możliwości pobrania dokumentu zawierającego informację, komu zostały udostępnione dane osobowe obywatela lub jego dzieci – dotyczy to zarówno rejestru PESEL, jak i Rejestru Dowodów Osobistych. Ma to mieć miejsce poprzez zapis zindywidualizowanych logo użytkowników. Będą one dostępne za okres do pięciu lat wstecz. W tym celu utworzona zostanie specjalna platforma w witrynie gov.pl, zaś obywatel uzyska do niej dostęp po identyfikacji za pomocą profilu zaufanego lub osobistego (wydanego z elektronicznym dowodem osobistym).